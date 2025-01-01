В Перми суд восстановил родительские права многодетной матери Шесть лет назад её детей забрали органы опеки Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Орджоникидзевский районный суд Перми восстановил родительские права женщине, у которой несколько лет назад органы опеки забрали троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ранее, в 2019 году, женщина лишилась возможности воспитывать своих детей из-за невыполнения родительских обязанностей. Однако, как выяснилось в ходе судебного процесса, она радикально изменила свою жизнь. Она устроилась на стабильную работу с хорошим заработком, сняла просторную квартиру и создала комфортные условия для детей, выделив им отдельную комнату со всей необходимой мебелью и принадлежностями.

Сотрудники органов опеки и попечительства подтвердили, что жилищные условия полностью соответствуют потребностям детей. Значимым фактором стало мнение старшего ребёнка, который в суде выразил сильное желание жить вместе с матерью. Кроме того, суд установил, что женщина полностью выплатила долг по алиментам и активно участвует в жизни детей.

Принимая во внимание все обстоятельства, Орджоникидзевский районный суд поддержал иск о восстановлении родительских прав в полном объёме. Также суд прекратил взыскание алиментов с матери.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.