В Пермском крае зафиксирован значительный рост интереса к новым китайским авто С начала года спрос увеличился почти на 66%

Фото: дилерский центр «Форвард-Авто»

Аналитики «Авито Авто» провели исследование спроса (основанное на количестве просмотров контактных данных продавцов и запросов в чатах объявлений) и средних цен на новые китайские автомобили, представленные на платформе в Пермском крае в третьем квартале 2025 года. По сравнению с первым кварталом, интерес к этим машинам увеличился на 65,7%. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

Согласно данным «Авито Авто», в третьем квартале 2025 года наибольшей популярностью у пользователей отмечены автомобили марок GAC, Jetour, HAVAL, OMODA и JAC. Среди отдельных моделей повышенным спросом выделялись GAC GS8, HAVAL H3, HAVAL M6, Chery Tiggo 9 и GAC GS3.

С начала года заметно возросла популярность автомобилей марок Changan (прирост спроса составил 43,3%), HAVAL (+31,5%) и JAECOO (+24,1%). Наилучшая динамика спроса среди отдельных моделей наблюдалась у HAVAL H9 (+43,2%), Changan UNI-S (+21,5%) и JAECOO J7 (+5,6%).

В то же время многие модели стали более доступными по цене. В частности, средняя стоимость Chery Tiggo 8 Pro Max снизилась на 16,3%, HAVAL H3 (-12,5%), Chery Tiggo 7 Pro Max (-12,1%), Chery Tiggo 4 (-11,8%) и Chery Tiggo 9 (-10,5%).

Динамика средней цены обусловлена не только изменением стоимости конкретной модели, но и перестройкой структуры рынка, отмечают эксперты. Увеличение доли более доступных версий определённой модели или бюджетных автомобилей конкретной марки приводит к снижению их средней цены.

По словам руководителя направления «Новые авто» в «Авито» Никиты Ивахненко, сейчас продолжается рост спроса на новые китайские автомобили в России. Эта тенденция обусловлена рядом факторов, включая начало высокого сезона, сопровождающегося скидками и специальными предложениями от дилеров, а также снижением ключевой ставки, что благоприятно сказывается на реализации накопившегося отложенного спроса.

