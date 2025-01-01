Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ансамбль «Ярмарка» отправляется на гастроли по Пермскому краю Два музыкальных спектакля будут показаны в Кунгуре и Соликамске Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», входящий в состав объединения «ПермьКонцерт», оправляется на гастроли по Пермскому краю с музыкальными спектаклями «Иван — солёны уши» (0 +) и «Народный сказ о Перми Великой» (6 +).

Музыкальный интерактивный спектакль «Иван — солёны уши» создан для детей. Автор его идеи — руководитель «ПермьКонцерта» Ирина Кулёва. Написала пьесу и поставила спектакль актриса и режиссёр Пермского ТЮЗа Ксения Жаркова, оригинальную музыку создал Никита Савостин. В сказочной форме спектакль рассказывает об истории соляного промысла в Прикамье; в постановке звучат многочисленные песни, частушки, прибаутки из прикамского фольклора.

Музыкально-хореографический спектакль «Народный сказ о Перми Великой» ориентирован на более взрослую аудиторию, но тоже создан по мотивам фольклора Прикамья. В его ткань вплетаются тексты народных сказаний, песни, танцы, обряды народов Пермского края: марийцев, удмуртов, татар, башкир, коми-пермяков. Каждый номер программы — отражение национального характера, духа, народной мудрости и любви к родной земле.

Оба спектакля входят в большой проект «ПермьКонцерта» «Сказы Пармы», направленного на сохранение и популяризацию культурного наследия Пермского края, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Проект с участием всех коллективов объединения был реализован благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Для региональных гастролей спектакли адаптировали к составу ансамбля «Ярмарка». Сказочные музыкальные постановки увидят зрители Кунгура и Соликамска. Эти гастроли стали возможны благодаря победе проекта «Сказы Пармы» в конкурсе творческих проектов, направленных на поддержку гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Пермского края, проводимом Центром по реализации проектов в сфере культуры при поддержке Министерства культуры Пермского края.

16 октября оба спектакля будут показаны в Культурно-развлекательном комплексе «Премьер-зал» в Кунгуре, а 17 октября — в ДК «Бумажник» в Соликамске. Детский спектакль пройдёт днём, спектакль для семейной аудитории — вечером.

