Из Прикамья значительно вырос экспорт древесины в государства Ближнего Востока Объём отправленных из региона пиломатериалов составил более 20,7 тысячи кубометров

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

С начала 2025 года по 14 октября объём экспортированных из Пермского края пиломатериалов в ближневосточные страны, включая Египет, Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Палестину, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию, достиг 20,72 тыс. кубометров. Это превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (14,97 тыс. куб. м) в 1,38 раза. Такие данные приводит пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В частности, 13 октября специалисты ведомства провели фитосанитарный контроль партии пиломатериалов объёмом 120 куб. м, подготовленной к отправке в Иорданию. Было оформлено два фитосанитарных сертификата.

Все образцы продукции прошли лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», которые подтвердили отсутствие карантинных вредителей. Экспертиза показала, что продукция отвечает всем необходимым фитосанитарным нормам.

Примечательно, что в 2025 году, впервые за последнее десятилетие, Пермский край начал экспортировать лесоматериалы в такие страны, как Египет, Израиль, Иордания, Палестина, Саудовская Аравия и Сирийская Арабская Республика.

