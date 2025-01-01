Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ксения Собчак коллекционирует работы художницы из Прикамья Творчество Жени Балдиной сейчас представлено одновременно на нескольких выставках Поделиться Твитнуть

Женя Балдина. "Мадонна". Фото: тг-канал "Русская барыня"

Журналистка, блогер, столичная селебрити Ксения Собчак коллекционирует арт-объекты художницы из Березников Жени Балдиной.

Собчак обратила внимание на творчество прикамской художницы на выставке декоративно-прикладного искусства и дизайна «Трын-Трава» в музее-усадьбе «Абрамцево» в 2024 году. Тогда она приобрела работу «Мадонна», о чём и написала в своём телеграм-канале «Русская барыня»:

«Работа «Мадонна» художницы Жени Балдиной из пермских Березников. Материалы: двухсотлетнее вековое дерево (крышка от зерновой бочки), акрил, резьба по дереву. Была выставлена и куплена на выставке современного русского дизайна «Трын*Трава».

Женя Балдина. Прялка "Ромашковая". Фото предоставлено автором работы

Позже Собчак подписалась на паблики Жени Балдиной в социальных сетях, где и увидела фотографии с выставки в пермском ресторане «Тайная В». Из этой экспозиции в коллекцию москвички нынешним летом перекочевали две старинные прялки — «Лесная» и «Ромашковая», заново расписанные Женей. По словам художницы, Собчак хотела приобрести больше объектов, но многие уже были к тому времени проданы.

В настоящее время работы Жени Балдиной снова выставлены на «Трын-Траве», а также на выставке «Одревлённости» (6+) в Центральном выставочном зале Перми. Подробно об этой выставке можно будет прочитать в «Новом компаньоне» 24 октября.

