Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Ксения Собчак коллекционирует работы художницы из Прикамья

Творчество Жени Балдиной сейчас представлено одновременно на нескольких выставках

Поделиться
Жаня Балдина. Мадонна

Женя Балдина. "Мадонна". Фото: тг-канал "Русская барыня"

Журналистка, блогер, столичная селебрити Ксения Собчак коллекционирует арт-объекты художницы из Березников Жени Балдиной.

Собчак обратила внимание на творчество прикамской художницы на выставке декоративно-прикладного искусства и дизайна «Трын-Трава» в музее-усадьбе «Абрамцево» в 2024 году. Тогда она приобрела работу «Мадонна», о чём и написала в своём телеграм-канале «Русская барыня»:

«Работа «Мадонна» художницы Жени Балдиной из пермских Березников. Материалы: двухсотлетнее вековое дерево (крышка от зерновой бочки), акрил, резьба по дереву. Была выставлена и куплена на выставке современного русского дизайна «Трын*Трава».

Женя Балдина. Прялка

Женя Балдина. Прялка "Ромашковая". Фото предоставлено автором работы

Позже Собчак подписалась на паблики Жени Балдиной в социальных сетях, где и увидела фотографии с выставки в пермском ресторане «Тайная В». Из этой экспозиции в коллекцию москвички нынешним летом перекочевали две старинные прялки — «Лесная» и «Ромашковая», заново расписанные Женей. По словам художницы, Собчак хотела приобрести больше объектов, но многие уже были к тому времени проданы.

В настоящее время работы Жени Балдиной снова выставлены на «Трын-Траве», а также на выставке «Одревлённости» (6+) в Центральном выставочном зале Перми. Подробно об этой выставке можно будет прочитать в «Новом компаньоне» 24 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться