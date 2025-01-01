Пермская галерея оценила создание экспозиции фарфора в 6,5 млн рублей Она должна открыться в конце ноября Поделиться Твитнуть

Эскиз проекта выставки

На специализированном портале госзакупок объявлен тендер на оказание комплекса услуг по созданию (организации) постоянной экспозиции фарфора. Заказчиком выступает Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская галерея».

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 6 млн 469 тыс. руб.

В перечень работ, которые предстоит выполнить компании, выигравшей торги, входят малярные работы, изготовление и установка дополнительного оборудования, монтаж экспозиции, настройка системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. Также подрядчик должен установить освещение и разместить фарфоровые изделия. Все используемые материалы должны быть новыми, а конструкции по своим параметрам (форма, размер, цвет) — соответствовать проектной документации.

Экскиз проекта

Как следует из техзадания, планируемая дата открытия экспозиции – 26 ноября 2025 года. Но при этом она может быть изменена по инициативе заказчика. Место экспонирования — ул. Советская, 1.

