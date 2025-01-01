Количество частных инвесторов в Пермском крае увеличилось до 836 тысяч Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Панорамы

Общее количество жителей Пермского края, владеющих брокерскими счетами на Московской бирже, достигло 836 тыс. к концу сентября 2025 года, увеличившись на 2 686 человек за месяц. В течение сентября 75 749 частных инвесторов осуществляли торговые операции на фондовом рынке Московской биржи.

Среди регионов Российской Федерации Пермский край занимает 11-ю позицию по числу физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными инвесторами из Пермского края на Московской бирже, достигло 132,8 тыс.

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по результатам прошлого месяца составило 38,6 млн, а общее количество открытых ими счетов — 73,1 млн.

Группа «Московская Биржа» является крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой, предоставляющей возможности для торговли акциями, облигациями, деривативами, валютой, инструментами денежного рынка и товарными активами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.