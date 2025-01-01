Пермяку предъявили обвинение в насилии над полицейскими Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователь СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю предъявил обвинение жителю Перми 1991 г.р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не угрожающего жизни или здоровью, к представителю власти).

Как выяснило следствие, в ночь на 7 октября 2025 года мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, в супермаркете «Магнит» в Мотовилихинском районе Перми напал на сотрудников правоохранительных органов.

Установлено, что он нанёс травмы полицейским, которые прибыли в магазин после сигнала о странном поведении мужчины в общественном месте.

Подозреваемый по уголовному делу был арестован в соответствии со ст. 91 УПК РФ, а суд назначил ему меру пресечения в форме домашнего ареста.

Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.