Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пространство «Тут» в Пермской арт-резиденции открывает мастерскую керамики Студия ищет мастера-педагога Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Бахур

Творческая резиденция «Тут» для детей, подростков и молодых взрослых готовится к открытию студии керамики. Как рассказали представители проекта, планируется, что это будет не просто кружок лепки, а творческая мастерская, работающая с керамикой в стилистике современного искусства.

В настоящее время институция ищет руководителя новой студии. Это должен быть мастер-керамист и педагог в одном лице. Он должен будет руководить керамической студией «Тут», курировать её идейно и развивать, разрабатывать и проводить занятия для детей, подростков и молодых взрослых. Важно, чтобы у мастера было своё видение материала, свой подход, готовность к экспериментам и возможность предложить интересные идеи для художественных проектов.

Заявки принимаются до 15 октября по электронной почте tut.prostranstvo@yandex.ru.

Проект резиденции «Тут» — результат совместной работы департамента культуры и молодёжной политики Перми и независимой кураторской группы «Край».

16 октября в пространстве «Тут» в Пермской арт-резиденции открывается новая выставка «Узнай и раскрась!» (0+) — совместный проект с казанским Центром современной культуры «Смена», посвящённый феномену книжек-раскрасок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.