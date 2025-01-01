Под Пермью неизвестные обстреляли рейсовые автобусы Пассажиры и водители не пострадали Поделиться Твитнуть

В районе Пальников вечером 13 октября неизвестные напали на междугородные автобусы, которые следовали в Пермь, и обстреляли их из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Дизель».

Как уточняется, происшествие случилось в 20:45. По предварительным данным, неизвестные произвели несколько выстрелов. В результате были повреждены стекла двух автобусов. Один из них — автобус компании «Дизель», следовавший из Ныроба в Пермь, а второй — автобус ИП Шкляр Н.Г., который ехал из Березников.

«Благодаря двойным стеклопакетам, наружные стекла нашего автобуса получили сквозные пробоины и трещины, но внутренний слой остался цел. Пассажиры и водители отделались испугом», — отметили в ООО «Дизель».

Всю имеющуюся информацию уже отправили в полицию, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В компании просят откликнуться свидетелей происшествия — тех, кто находился в это время в районе Пальников.

«Новый компаньон» направил запрос в ГИБДД по региону. На момент публикации ответ не поступил.

