Прокуратура проконтролирует приведение в порядок вертолётной площадки в Прикамье В село Новая Светлица можно добраться только водным транспортом

Прокуратура Пермского края

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль приведение в порядок посадочной площадки для воздушных судов в с. Новая Светлица Косинского муниципального округа Прикамья. Нарушения были выявлены в ходе выезда прокурора.

«В ходе выезда установлено, что на территории села посадочная площадка для воздушных судов содержится в ненадлежащем состоянии. Вопрос устранения нарушений поставлен на контроль прокуратуры», — сообщает пресс-служба ведомства.

В село можно добраться только водным транспортом. Во время выезда в территорию пермский транспортный прокурор с представителями местной администрации, руководителями образовательного учреждения и местными жителями обсудил вопрос транспортной доступности. Было установлено, что власти обеспечили перевозку несовершеннолетних в интернат водным транспортом, нарушений в этом случае не было выявлено.

