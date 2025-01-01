На пожаре в многоэтажном доме в Перми погиб мужчина Пожарные вывели из горящего здания пять человек Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Вечером 13 октября в краевой столице вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме на ул. Екатерининской. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21:25. Для ликвидации возгорания на место выехали 24 пожарных и шесть единиц спецтехники. Прибывшие на место происшествия подразделения установили, что огонь охватил квартиру, расположенную на четвёртом этаже.

Сотрудники МЧС спасли пять человек. Десять жильцов дома, включая четверых детей, покинули здание самостоятельно. В ходе тушения было найдено тело мужчины.

Пожар был локализован в 21:44, а полностью ликвидирован в 21:47. Общая площадь возгорания составила 9 кв. м.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнём, а именно — неосторожное курение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.