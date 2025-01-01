В Перми владельцу конюшни запретили держать лошадей из-за жалоб постояльцев отеля Поделиться Твитнуть

Фото: Кристина Евстафьева

Приставы, основываясь на судебном решении, запретили пермяку содержать лошадей на своём земельном участке, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Причиной разбирательств стал иск юридической фирмы, владеющей мотелем в м/р Парковом. Гостиница на протяжении нескольких лет жаловалась на конюшню по соседству, утверждая, что лошади вредят репутации заведения. Клиенты мотеля жаловались на неприятный запах и шум, исходящий от животных. Кроме того, владелец лошадей, по словам представителей гостиницы, не убирал за ними, нарушая ветеринарные нормы.

В ходе судебных слушаний выяснилось, что участок земли использовался не по назначению. Земля выделялась под индивидуальное жилое строительство, а не для ведения хозяйства. Суд решил, что такое вольное изменение назначения земли нарушает право граждан на благоприятную среду и ставит под угрозу их здоровье, а также здоровье животных.

Исполнительный документ о прекращении содержания лошадей на участке был передан судебным приставам Дзержинского района.

Владельца конюшни предупредили о штрафах за неисполнение решения суда, а также обязали выплачивать неустойку в размере 200 руб. за каждый день просрочки. Однако штрафы не заставили мужчину выполнить требования. После проверки выяснилось, что лошади всё ещё находятся на участке. За это судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб. Штраф был оплачен, но решение суда исполнено не сразу. Судебный пристав рассчитал неустойку, которая составила 45 800 руб. Таким образом, даже прекратив противозаконную деятельность, пермяк остался должником. Теперь ему предстоит выплатить задолженность, в противном случае будут применены меры принудительного взыскания.

