За смерть человека и крупный ущерб техдиректор организации в Перми получил 2,5 года условно Объём уголовного дела составил 51 том

Сергей Глорио

В Перми технический директор организации признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее смерть человека и крупный ущерб), сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что в 2022 году в здании ТЭЦ-9 в Индустриальном районе Перми произошёл пожар. Следователи установили, что причиной стал некачественный монтаж маслопровода, который производила подрядная организация. Подсудимый, являясь техническим директором компании, не проконтролировал качество сварных соединений конструкций маслопровода в соответствии с нормативно-техническими документами. При этом он предоставил заказчику исполнительную документацию о выполнении работ в полном объёме.

В день трагедии выполненный с дефектами сварной шов оборвался при изменении давления, техническое масло попало на раскалённые поверхности и загорелось. Погиб сотрудник ТЭЦ-9, предприятию был причинён ущерб более чем на 300 млн руб.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что объём уголовного дела составил 51 том, в ходе расследования было допрошено более 70 свидетелей, проведено 10 судебных экспертиз. Суд приговорил технического директора к 2,5 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

