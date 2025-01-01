С организатора и водителей интим-агентства в Перми взыскали 2 млн рублей За организацию проституции осуждены восемь человек Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд огласил приговор восьми участникам организованной группы за организацию проституции (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Как сообщает краевое МВД, криминальную схему выявили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, злоумышленники были задержаны в апреле 2024 года. В соцсетях полиции опубликованы кадры задержания.

«По данным следствия, лидер преступной схемы — 29-летний житель Перми. Весной 2022 года мужчина подыскал водителей, имеющих автомобили. В их функционал входило принятие заказов от клиентов, доставка девушек, готовых оказывать интимные услуги за денежное вознаграждение, выдача им заработка после окончания «смены» и передача выручки организатору. Лично или на банковский счёт. Встречи с клиентами проходили по адресам заказчиков, в саунах, банных комплексах, гостиничных номерах», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время обыска квартиры организатора были обнаружены 1,8 млн руб. наличными, предположительно, заработанные незаконным путём, а также сотовые телефоны и сим-карты, блокнот с записанными именами девушек. В интимный бизнес было привлечено не менее 20 девушек, в отношении которых были составлены административные протоколы.

Организатор и водители, в том числе одна женщина, предстали перед судом. Им назначили наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. По решению суда почти 2 млн руб. были обращены в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.