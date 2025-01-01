В Перми задержали несовершеннолетних зацеперов В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой столице задержаны трое подростков 2011 и 2013 г.р. Молодые люди зацепились за «хвост» электропоезда сообщением Краснокамск—Голованово и небезопасным способом проехали почти остановку на перегоне станций Язовая—Юбилейная, самостоятельно спрыгнув, сообщает пресс-служба Пермского Линейного отдела МВД России на транспорте.

Факт правонарушения был выявлен сотрудниками полиции на транспорте в ходе мониторинга социальных сетей. Во время выхода в школы, находящиеся вблизи ж/д путей, инспектор по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Лёвшино Александр Решетняк в беседах с социальными педагогами выявил троих несовершеннолетних правонарушителей. Молодые люди объяснили свой поступок желанием прокатиться и снять поездку на смартфон после просмотра трюков зацепинга в интернете.

За проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах частью 1 ст. 11.17 КоАП РФ предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. руб. Но поскольку нарушители являются несовершеннолетними, протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» составлены в отношении их законных представителей.

«Со слов родителей, дети характеризуется с положительной стороны, проблем никогда не было. На учёте не стояли. В настоящее время сотрудниками Пермского ЛО МВД России на транспорте информация передана в территориальный отдел полиции и комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке на учёт», — передаёт пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.