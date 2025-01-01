Текстильная компания в Пермском крае выплатит работнице 600 тысяч за производственную травму Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Чайковская текстильная компания должна будет выплатить 600 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда работнице за производственную травму. Такое решение вынес Чайковский городской суд, рассмотрев гражданское дело, инициированное по иску местного прокурора в защиту интересов сотрудницы предприятия. Об этом сообщили в Госинспекции труда в Пермском крае.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в августе 2024 года аппаратчик аппретирования, перемещаясь по территории предприятия к своему рабочему месту, получила серьёзную травму ноги. Это произошло из-за удара подкатившейся платформы с тканью, которая соскользнула с электротягача, проезжавшего поблизости.

Во время расследования инцидента были выявлены причины происшествия: отсутствие надзора за состоянием производственной зоны, технологического и вспомогательного оборудования, а также за безопасной и бесперебойной эксплуатацией внутризаводского транспорта. После происшествия пострадавшая обратилась в прокуратуру и выиграла судебную тяжбу с предприятием.

