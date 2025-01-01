Пострадавшая в ДТП пенсионерка из Перми отсудила 700 тысяч рублей Мужчина за рулём не уступил дорогу на пешеходном переходе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индустриальный районный суд Перми взыскал с виновника ДТП 700 тыс. руб. в пользу пострадавшей пенсионерки. В данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Авария произошла ещё в сентябре 2023 года. Автомобиль под управлением 39-летнего жителя Пермского края сбил 84-летнюю пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщина получила тяжкие телесные повреждения. Лечение потребовало длительной госпитализации и восстановления.

Во время разбирательств суд доказал вину водителя в случившемся. Установлено, что автовладелец нарушил п. 14.1 ПДД РФ, не уступив дорогу пешеходу на переходе.

«При определении размера компенсации в 700 тыс. руб. Индустриальный районный суд Перми принял во внимание тяжесть причинённых истцу физических и нравственных страданий, а также преклонный возраст потерпевшей», — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.