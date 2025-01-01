Жителей Прикамья предупредили об усилении ветра до 18 метров в секунду Поделиться Твитнуть

фото: wirestock

freepik.com

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, входящим в структуру Уральского УГМС, 14 октября в некоторых районах Пермского края ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий существует вероятность повреждений электросетей, сбоев в работе коммунальных систем, возникновения автомобильных пробок и увеличения числа дорожных аварий. Рекомендуется избегать пребывания рядом с деревьями, ЛЭП и непрочными конструкциями, а также не парковать автомобили вблизи них.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует держаться на безопасном расстоянии от линий электропередачи; в случае аварий на электросетях, следует отключить все электроприборы от сети и строго соблюдать правила пожарной безопасности; водителям необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких торможений; пешеходам следует проявлять особую осторожность при переходе дороги.

