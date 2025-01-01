Аренда трёхкомнатных квартир в Перми стала дороже на 24% Ставка на «однушки» снизилась Поделиться Твитнуть

Фото freepik/freepik.com

В течение года, начиная с октября 2024-го, арендные ставки на квартиры в Перми менялись неравномерно. На однокомнатные цена снизилась на 1,5%, до 27,8 тыс. руб. в месяц, на двухкомнатные увеличилась на 18,5%, до 32,3 тыс. руб. в месяц, на трёхкомнатные ставка выросла на 23,9%, до 46,4 тыс. руб. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

В среднем по России ставки увеличились в зависимости от типа жилья на 8-14%. Это уступает прошлогоднему показателю, когда аренда квартир стала дороже на 23-32%. Тогда на рынок давила отмена льготной ипотеки на первичное жильё, что спровоцировало ажиотажный спрос на аренду.

Наиболее существенный рост арендных ставок на квартиры всех видов зафиксирован за год в Белгороде и Курске (от 34 до 58%). Это объясняется перемещением жителей из приграничных населённых пунктов, чье жильё пострадало в результате боевых действий, в областные центры. В большинстве других городов, где рост также заметен (Набережные Челны, Севастополь, Курган и др.), это связано с ситуацией на рынке купли-продажи жилья, где из-за высоких ипотечных ставок многие предпочитают арендовать, а не покупать. Ситуация может измениться при снижении ключевой ставки ЦБ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.