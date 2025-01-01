На пожаре в СНТ Перми сгорели дом и три бани
В понедельник, 13 октября, около 13 час. произошло возгорание в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ), расположенном на ул. Докучаева в Перми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Для ликвидации ЧП были задействованы 35 сотрудников и семь единиц специализированной техники.
По прибытии первых пожарных расчётов было установлено, что пламенем объяты деревянный жилой дом и три бани. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не перекинулся на другие постройки в СНТ.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Пожар был ликвидирован в 14:06.
Общая площадь, затронутая огнём, составила 150 кв. м.
Причины инцидента выясняются специалистами дознавательного отдела МЧС России.
