На пожаре в СНТ Перми сгорели дом и три бани

МЧС России по Пермскому краю

В понедельник, 13 октября, около 13 час. произошло возгорание в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ), расположенном на ул. Докучаева в Перми, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Для ликвидации ЧП были задействованы 35 сотрудников и семь единиц специализированной техники.

По прибытии первых пожарных расчётов было установлено, что пламенем объяты деревянный жилой дом и три бани. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не перекинулся на другие постройки в СНТ.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар был ликвидирован в 14:06.

Общая площадь, затронутая огнём, составила 150 кв. м.

Причины инцидента выясняются специалистами дознавательного отдела МЧС России.

