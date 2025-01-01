Квартиры на вторичном рынке в Перми подорожали на 15,8% Эксперты связывают это с уменьшением количества предложений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным федерального портала «Мир квартир» за октябрь 2025 года, динамика цен на вторичное жилье в крупных российских городах слегка не догнала инфляцию: цена квадратного метра увеличилась на 5,3% за год, достигнув 122,4 тыс. руб., а средняя стоимость объекта выросла на 5,5%, до 6,491 млн руб. В Перми и ряде других городов наблюдался значительно более выраженный подъём.

В течение года стоимость одного «квадрата» вторичного жилья увеличилась в 64 городах из 70 исследованных, снижение зафиксировано в 6 городах.

Самый значительный рост цен произошёл в Курске (+36,1%), Ижевске (+16,2%) и Перми (+13,8%, до 116,9 тыс. руб.). Снижение отмечено в Новокузнецке (-4,7%), Мурманске (-3,7%) и Сургуте (-2,6%).

Общая цена квартиры на вторичном рынке выросла с октября 2024 года в 59 городах, а снизилась в 11.

Лидерами по увеличению цены предложения стали Курск (+38,5%), Ижевск (+19,6%) и Пермь (+15,8%, до 6,164 млн руб.). Самое большое падение зафиксировано в Ленинградской (-5,8%) и Московской (-5,4%) областях, а также в Ростове-на-Дону (-4,8%).

По словам Павла Луценко, генерального директора портала «Мир квартир», количество предложений на вторичном рынке уменьшилось на 22% за год. Многие собственники, не имея возможности продать жилье на стагнирующем рынке, убрали свои объявления. Часть из них предпочла сдавать недвижимость в аренду. В последние месяцы, в связи с уменьшением ключевой ставки, наметилась определенная активизация, поскольку многие потенциальные покупатели, у которых закончились банковские депозиты под высокие проценты, не стали их продлевать под меньшую ставку и вновь обратили внимание на рынок недвижимости.

