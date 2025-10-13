Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль «Волшебная кулиса» пройдёт в Перми и Кудымкаре Региональный театральный фестиваль проводится в 18-й раз Поделиться Твитнуть

"Алиса в Стране Чудес". Фото: teatr-teatr.com

Стала известна программа 18-го конкурса-фестиваля премьерных спектаклей театров Пермского края «Волшебная кулиса». Он пройдёт с 9 по 17 ноября на сценических площадках Перми и Кудымкара.

В фестивале примут участие театральные премьеры за два сезона: 2023/24 и 2024/25, отобранные командой российских экспертов. Критики отсмотрели 83 спектакля, чтобы отобрать 17 названий в фестивальную афишу. В конкурс вошли восемь спектаклей. Среди них — «Господа Головлёвы» (16 +) Лысьвенского театра драмы — номинант Национальный театральной премии «Золотая маска»; «Ва-ва» (16 +) Березниковского драматического театра — лауреат Фестиваля театров малых городов России, который прошёл в Сыктывкаре в июне 2025 года; Театр-Театр участвует в конкурсе с «Женитьбой» (16+) Гоголя, Пермский театр кукол — с «Илиадой V 2.0» (16+), где гомеровский сюжет совмещён с идеями Виктора Пелевина, Пермский ТЮЗ — с музыкальным спектаклем «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой», театр «Балет Евгения Панфилова» — со спектаклем «Шнитке. Метаморфозы» (12 +). Камерный театр «Новая драма» покажет в конкурсной программе «Бесприданницу» (16 +) Островского. Чайковский театр драмы и комедии привезёт в Пермь «Сны Адриана» (12 +) по произведениям Пушкина, а губахинская «Доминанта» — эксклюзивную постановку «Живое вещество академика Лепешинской» по пьесе Александра Вислова, специально написанной для театра.

Ещё одна программа — внеконкурсная — называется «Открытая сцена». Она представляет новые форматы: театральные постановки, основанные на документах или представленные в неожиданных для традиционного театра решениях. В программу вошли спектакли «Алиса в Стране Чудес» (6 +) и «Коридор» (16 +) Театра-Театра, спектакль «Кузнецов. Фотоистории города» (12 +) лаборатории-театра «Открытый код», «О чем молчит бар» (18 +) «Дома актёра», «Родительский день» (18 +) губахинской «Доминанты» и другие спектакли.

К сожалению, в фестивале этого года не участвует Коми-Пермяцкий национальный драматический театр — он в это время будет на гастролях. Зато на его сцене пройдёт показ спектакля «Господа Головлёвы» Лысьвенского театра драмы, так что посетить фестиваль смогут и жители Коми-Пермяцкого округа.

Оценивать конкурсные работы будет жюри под председательством театрального продюсера Олега Лоевского, в которое вошли ведущий российский театральный критик Мила Денёва, кандидат искусствоведения, доцент Российской академии театрального искусства (ГИТИС) Анна Степанова и художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Игорь Булыгин.

Номинаций в конкурсе больше, чем участников: 11 театров будут соревноваться за 20 лауреатских званий. Победители конкурса станут обладателями дипломов и статуэток «Волшебной кулисы», созданных пермским художником Рустамом Исмагиловым. В 2025 году в честь столетнего юбилея Ивана Тимофеевича Бобылёва учреждён новый приз — «Надежда» имени народного артиста СССР Ивана Бобылёва».

В программе «Открытая сцена» пройдёт зрительское голосование и будет вручён приз зрительских симпатий.

В рамках фестиваля в фойе Дома актёра пройдёт интерактивная выставка «Изображая образ» (0 +), которая познакомит зрителя с бутафорскими техниками, изготовлением театральных костюмов и аксессуаров. В гибких зеркалах посетители выставки смогут увидеть себя образах театральных персонажей.

Закрытие фестиваля и вручение наград пройдёт 17 ноября в зале «Балета Евгений Панфилова». На нём будет показан гостевой спектакль — «Снился мне сад» (16 +) Лысьвенского театра драмы имени Савина. Актёр Михаил Тихомиров выступит в роли легендарного российского шансонье Вадима Козина.

Фестиваль «Волшебная кулиса» был основан Пермским отделением Союза театральных деятелей в 1996-м году и проходит в формате биеннале. Это уникальная возможность для пермских театралов увидеть лучшие постановки театров из городов Пермского края.

