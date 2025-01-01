В Прикамье простятся с участником СВО Константином Седининым Он погиб в мае этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В Верещагинском округе проводят в последний путь бойца российской спецоперации, стрелка мотострелкового батальона Вооружённых сил РФ Константина Сединина. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Константин Сединин родился 21 сентября 1995 года в д. Аникино. Среднее образование получил в Вознесенской школе. До службы в армии занимался строительными работами. Погиб в зоне боевых действий СВО 22 мая этого года.

Прощальная служба состоится 14 октября в 12:00 в Феодоровском храме в Верещагино (ул. Жукова, 21а). Гражданская панихида и траурная церемония пройдут во Дворце досуга в 13:00. Военнослужащего похоронят в родном Аникино.

Местные власти принесли искренние соболезнования всем родным и близким погибшего.

