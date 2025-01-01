Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае возрождается уникальное ремесло текстильной набойки Праздник «Бойкая набойка» прошёл в рамках событий 100-летия Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

Среди многочисленных этнических особенностей коми-пермяцкого народа — уникальный национальный костюм, отличающийся обилием и разнообразием набивных рисунков на ткани. Сами ткани — преимущественно синего цвета, его глубокие и ровные оттенки — результат ещё одного искусства, синильного, которое тоже является предметом гордости коми-пермяков. Искусство коми-пермяцкой набойки — среди ценнейших нематериальных культурных памятников Пермского края.

В начале ХХ века на уникальность коми-пермяцких набивных тканей и искусства набойки обратил внимание художник и просветитель Пётр Субботин-Пермяк, который начал собирать коллекцию набоек — сейчас эта коллекция находится в фондах Коми-Пермяцкого краеведческого музея.

В наши дни искусство набойки активно возрождается. Проходят мастер-классы по набойке, набивные ткани с этническим орнаментом используют в своих разработках дизайнеры модной одежды, театральные художники.

Центром возрождения, развития и продвижения искусства текстильной набойки стала деревня Чинагорт, входящая в Архангельское сельское поселение Юсьвинского района. Село Архангельское и деревня Чинагорт — исторические центры местных ремёсел. Ещё в XVII веке здесь работали красильные мастерские, известные по всей Соликамской волости.

В 2021 году Архангельское стало «Центром культуры Пермского края», и в соседнем Чинагорте открылся Дом ремёсел, где и практикуется искусство набойки. В том же году прошёл и первый ремесленный фестиваль «Бойкая набойка» (0+), ставший с тех пор ежегодным. На протяжении всех лет, как и нынче, «Бойкая набойка» проходит в программе «59 фестивалей 59 региона» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

В этом году фестиваль состоялся в пятый раз и был посвящён 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

Фестиваль открылся в Чинагорте. Здесь развернулись тематические площадки: лекционная, где краеведы и этнографы рассказали всё об истории синильного дела; творческая, где можно было наблюдать за работой мастеров; и мастерская, где можно было попробовать самому набить узор на бандану или салфетку.

Здесь же прошли мастер-шоу «Пасхальная скатерть» и «Наряд для Ольги», а также мастер-классы по ткачеству поясов, обработке льна, работе с глиной и созданию кукол-оберегов «Аканёк». Студия этно- и экодизайна «Аглая» из Пермского дома народного творчества «Губерния» продемонстрировала технику верховой набойки, создавая праздничную пасхальную скатерть, а народные мастера Пермского края Анна Назарова и Николай Бурцов показали процесс кубовой набойки — сложной технологии, когда узоры наносятся на ткань вручную с помощью деревянных штампов и красильных составов.

Продолжился праздник в Архангельском. Участниц «Модного приговора по-коми-пермяцки» — «Виль паськöм» — стилисты преобразили, добавив в их образы элементы национального костюма. Зрители шоу убедились, что традиционная набойка может выигрышно «прозвучать» в современных платьях и аксессуарах. Свои коллекции представили дизайнеры Алексей Салахов и Дарья Калина, а также мастера Центра национальной культуры «Ассяма горт» из Архангельского. Среди тех, кто вышел на подиум в костюме с национальными элементами, были глава Коми-Пермяцкого округа Алексей Плотников, директор департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Анастасия Субботина, председатель думы Юсьвинского муниципального округа Ольга Власова и директор Центра национальной культуры «Ассяма горт» Альбина Баяндина.

Фестиваль — это народные игры, выступления фольклорных коллективов и шумный батл гармонистов. Ярмарка «Карповский торжок» поразила щедростью даров осени и порадовала знаменитыми коми-пермяцкими деликатесами. Финальным аккордом праздника стало выступление балалаечника-виртуоза Андрея Кирякова.

В этом году «Бойкая набойка» отличалась особенным размахом: событие стало частью празднования 100-летия со дня образования Коми-Пермяцкого округа, в честь которого 2025 год был объявлен губернатором Прикамья Дмитрием Махониным Годом коми-пермяцкого языка и культуры.

Альбина Баяндина, директор Центра национальной культуры «Ассяма горт»:

— Праздник проводится уже в пятый раз, и нам хотелось показать, как набойка развивается, выходит за рамки ремесла и становится частью современной культуры. Это живое наследие, которое вдохновляет дизайнеров и художников сегодня.

