Пермяки поддержали идею пересдачи ЕГЭ по всем предметам по выбору Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

По данным исследования SuperJob, 77% жителей Перми одобряют идею депутатов Госдумы предоставить выпускникам школ возможность повторной сдачи ЕГЭ по всем предметам по выбору.

Против этой инициативы высказались 14% опрошенных, а 9% не смогли дать однозначный ответ. Некоторые из противников считают, что у учеников достаточно времени на подготовку к ЕГЭ, и неудача — это результат недостаточной подготовки. Другие предлагают вернуться к советской системе образования.

Женщины чаще поддерживают пересдачу ЕГЭ, чем мужчины (80% против 74%). Среди молодых людей до 35 лет эта инициатива пользуется большей популярностью (86%).

Большинство учителей старших классов (69%) также одобряют возможность пересдачи, 20% педагогов против, а 11% затруднились с ответом, отмечая, что успешная сдача экзамена — результат многолетней учебы.

Наибольшую поддержку нововведение получило среди родителей учеников 10-11 классов — 93%.

Напомним, группа депутатов Госдумы обратились к главе Министерства просвещения Сергею Кравцову с инициативой внесения изменений в порядок проведения Единого государственного экзамена. В частности, предложено предоставить абитуриентам возможность повторной сдачи экзаменов по выбору, а не только базовых дисциплин.

В обращении к министру, текст которого приводит ТАСС, содержится просьба совместно с Рособрнадзором рассмотреть возможность реализации данной инициативы. Депутаты предлагают разработать поправки к Приказу Минпросвещения России №233, предусматривающие право выпускников пересдавать все предметы ЕГЭ по своему усмотрению в рамках дополнительных сроков.

В настоящее время, как отмечают авторы обращения, действующие правила позволяют пересдать лишь один предмет ЕГЭ в случае неудовлетворительного результата. Однако, по мнению депутатов, данное ограничение не учитывает ситуации, когда экзаменуемые испытывают сильный стресс или сталкиваются с другими сложностями, негативно влияющими на результаты сдачи сразу нескольких профильных предметов. Это, в свою очередь, создает неравные условия для абитуриентов, планирующих поступать на специальности, требующие сдачи трёх и более экзаменов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.