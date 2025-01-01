В Пермском крае спрос на специалистов с ИИ-навыками вырос на 32% Наиболее востребованы компетенции в сфере нейросетей у менеджеров по маркетингу Поделиться Твитнуть

За девять месяцев 2025 года в Пермском крае опубликовано около 290 предложений о работе, где от соискателей требуются навыки в области искусственного интеллекта. Это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает hh.ru.

Наиболее востребованы компетенции в сфере нейросетей у менеджеров по маркетингу и интернет-маркетологов (11% вакансий), инженеров по эксплуатации (9%), специалистов по продажам и работе с клиентами (9%), а также у художников и дизайнеров (8%).

Растёт значимость ИИ-навыков и в сфере управления кадрами. Компании, особенно из IT-сектора и отраслей, связанных с электроникой и приборостроением, ожидают от HR-специалистов не только цифровой грамотности, но и уверенного использования нейросетей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.