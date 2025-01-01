В Прикамье составят рейтинг на лучшую систему работы с молодёжью на промпредприятиях Он будет поделён на три категории Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Прикамье начинается мониторинг для составления рейтинга на лучшую систему работы с молодёжью на промышленных предприятиях Пермского края в 2025 году. Его запускает Ассоциация работающей молодёжи региона при поддержке Агентства по делам молодёжи Пермского края, чтобы оценить эффективность работы с молодыми специалистами, привлечение и удержание кадров.

Рейтинг поделят на три категории в зависимости от численности сотрудников предприятия: до 500 чел., от 501 до 2500, свыше 2500. Оцениваться будет средний возраст сотрудников, общее количество молодых специалистов на предприятии, доля молодых семей с детьми (до 35 лет), система наставничества для молодёжи, доля сотрудников до 35 лет на руководящих должностях, наличие выплаты/надбавки для молодых специалистов при трудоустройстве и т.д.

Принять участие в мониторинге могут все зарегистрированные на территории Прикамья промышленные предприятия. Заявки принимаются на электронную почту arm.pk@yandex.ru до 14 ноября. С положением и формой заявки можно ознакомиться по ссылке. Итоги будут подведены в декабре 2025 года.

Добавим, что в Перми — Молодёжной столице России-2025 — реализуется специальное направление «Человек труда XXI века». Уже проведено свыше 50 мероприятий, в которых приняли участие более 500 предприятий-партнёров, свыше 10 тыс. чел. из 80 регионов России. Ценность труда популяризируется через различные форматы. Так, конкурсная программа общественного проекта для работающей молодёжи ПФО «МолоТ» объединила спортивные, творческие и профессиональные направления, позволив молодым специалистам проявить себя не только в профессии, но и в интеллектуальной и культурной сфере.

Создание рейтинга работы с молодёжью на промышленных предприятиях идёт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и направлено на развитие кадрового потенциала региона.

