В Мотовилихинском районе Перми отремонтированы четыре улицы В нормативное состояние приведено 5,3 км дорог Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни», утверждённому президентом Владимиром Путиным, в Мотовилихинском районе краевой столицы отремонтированы улицы Верхне-Курьинская, Тургенева, Уинская и бульвар Гагарина. Благодаря заблаговременной контрактации они приведены в нормативное состояние на год раньше планируемого срока.

Так, на ул. Верхне-Курьинской обновлён участок от дороги Дружбы до ул. 2-я Линия длиной 2 км 80 м. Помимо обновления проезжей части подрядная организация отремонтировала заездные карманы для автобусов и посадочные площадки.

На бульваре Гагарина — на участке от площади Дружбы до Южной дамбы — заменено дорожное покрытие на протяжении 2,1 км. На чётной стороне ул. Тургенева от ул. Дружбы до ул. Макаренко подрядчик отремонтировал проезжую часть и тротуары. Нечётная сторона улицы будет приведена в нормативное состояние после завершения на ней ремонта коммунальных сетей, который ведут ресурсоснабжающие организации.

На участке ул. Уинской от ул. Макаренко до ул. Юрша образовалась серьёзная колейность, требовался незамедлительный ремонт объекта. Подрядная организация заменила дорожное полотно, отремонтировала часть тротуаров и заменила бортовой камень.

Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина контрактация объектов нацпроекта ведётся сразу на два года. Таким образом, в этом году были отремонтированы объекты 2026 года, в 2024-м — улицы этого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.