В Пермском крае поставщиков 16 контрафактных рентгенов отправили в колонию В ковид они выиграли гостендер

фото: Орджоникидзевский районный суд Перми

В Ленинском районном суде Перми сегодня, 13 октября, завершилось рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого стали два руководителя коммерческих предприятий. Они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и сбыте поддельных медицинских товаров в значительном объёме (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствием установлено, что в 2020 году компании, которыми руководили осужденные, выиграли государственный тендер на поставку медицинского оборудования. В рамках исполнения контракта в медучреждения Пермского края было отправлено 16 контрафактных мобильных рентген-аппаратов общей стоимостью 120 млн руб.

Принимая во внимание доводы государственного обвинителя, суд приговорил подсудимых к 6 и 6,5 годам заключения в колонии общего режима соответственно. Помимо лишения свободы, каждому из них назначен штраф 500 тыс. руб., а также запрет на деятельность, связанную с производством и продажей медицинских изделий, на 3 года.

По решению суда гражданский иск, поданный Министерством здравоохранения Пермского края, был удовлетворён. С осужденных взыскана сумма ущерба, нанесенного региональному бюджету. Ранее для обеспечения возмещения ущерба на имущество осужденных был наложен арест на сумму 120 млн руб.

