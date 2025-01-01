Следующий снегопад в Прикамье ожидается в третьей декаде октября Среда станет самым теплым днём​​ недели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае на предстоящую неделю, 13-19 октября.

В понедельник, 13 октября, большая часть края останется под влиянием холодного антициклона из Сибири, с юго-восточным ветром, приносящим холодный воздух. Днём с юго-запада на северо-восток будет перемещаться тёплый фронт, связанный с циклоном с центром в районе Москвы. Он принесёт небольшие осадки в виде мокрого снега на юго-запад и в центральные районы (в центре до 2 мм, на юго-западе до 3 мм). Температура воздуха днём в основном 0…+3°, на юго-западе к вечеру до +5°, в Перми +1…+2°. Восточный ветер ослабеет, порывы до 10 м/с.

Во вторник влияние восточного антициклона будет минимальным, особенно днем. Фронтальная зона пройдёт с юга на север над Уралом, сформировав волну. С ней будут связаны первые существенные дожди с начала месяца и потепление. Ночью осадков не ожидается, температура от +2…+4° на юго-западе до -2…-4° на востоке, в Перми 0…+2°. Утром дожди начнутся на юго-западе, затем днем – в центре и на западе, к вечеру – на севере. На востоке осадки начнутся вечером и продолжатся до вечера среды или утра четверга. Суммарно до утра четверга может выпасть от 5 мм на северо-западе до 25-30 мм на востоке, в Перми – около 10 мм. Днем во вторник +4…+9°, до +7° в Перми, и лишь на востоке до 0°. Среда станет самым теплым днём​​: ночью +3…+8° (на западе и востоке до 0°), днём +5…+10°. В Перми около +6° ночью и +9° днем, что выше нормы на 4-5°.

В ночь на четверг фронтальная зона уйдёт на восток, возможны прояснения на западе и в центре, похолодание до 0…+3° и туманы. Днём на востоке продолжатся дожди, а на западе без осадков, температура воздуха днем +4…+9° по краю и до +7° в Перми. В пятницу сохранится влияние малоподвижной фронтальной зоны, ориентированной вдоль Урала. Небольшие и умеренные дожди ожидаются на востоке и, возможно, в центре. Станет прохладнее на 1-2°: ночью -2…+3° и днём +2…+7°, в Перми ночью 0…+2° и днём +4…+6°. В выходные сохранится умеренно-тёплая погода: ночью 0…+5°, днем в субботу +2…+7° и в воскресенье +4…+9°. Территория края попадет в тёплый сектор циклона, идущего со стороны Балтики.

Снегопады в Пермском крае вероятны в начале третьей декады октября, с похолоданием до околонулевых температур.

