Глава СК вмешался в ситуацию с невыплатой зарплат подросткам в Перми По данным следователей, работодатель занимался и вымогательством

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В Следственный комитет направят отчёт о расследовании фактов нарушения прав несовершеннолетних в Пермском крае. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждёт от местных следователей соответствующий доклад. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Согласно информации в СМИ, в Перми руководители одной из розничных сетей приняли на работу подростков и не заплатили им. Кроме того, работодатель занимался вымогательством денег и совершал другие неправомерные действия в отношении своих бывших сотрудников, говорится в сообщении СК.

В связи с этим инцидентом следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку.

Глава Следственного комитета России дал указание руководителю СУ СКР по Прикамья Денису Головкину представить доклад о текущем состоянии проверки и выявленных обстоятельствах.

