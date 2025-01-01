Пермский «Молот» уступил «Нефтянику» в Альметьевске Следующий матч пройдёт на домашнем поле против «Динамо СПб» Поделиться Твитнуть

Фото: ХК «Молот-Прикамье»

В заключительной игре выездной серии «Молот» потерпел поражение от «Нефтяника» в Альметьевске. Матч завершился со счётом 0:3 не в пользу пермской команды.

«Завершить выезд победой не удалось. Благодарим всех, кто был с командой!» — отмечается в соцсетях «Молота».

По словам главного тренера пермских хоккеистов Альберта Мальгина, игра была равной, и он доволен командой. Он отметил, что у пермяков были хорошие моменты в начале матча, но вратарь «Нефтяника» показал отличную игру, не позволив реализовать голевые моменты. Во втором периоде «Молот» упустил две возможности выхода «два в одного», а также не смог реализовать большинство. Мальгин считает, что именно это повлияло на исход встречи.

Сейчас «Молот» готовится к серии домашних матчей на своей арене. Она стартует 19 октября: пермяки сыграют против «Динамо СПб».

