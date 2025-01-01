В начале недели в Прикамье придут кратковременные снегопады Пик похолодания в регионе придётся в ночь на 13 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ночь на понедельник, 13 октября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также значительное похолодание. На юго-западе Прикамья они начнутся ещё ночью, а до Перми доберутся днем.

«Пик похолодания ожидается на большей части края — 0…-3˚, а на востоке до -6˚. При этом с юга будет приближаться зона осадков, связанная с теплым фронтом циклона с центром в районе Москвы. Существует вероятность снегопада на этом теплом фронте, с временным установлением снежного покрова утром и днем 13 октября», — сообщается в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Однако во вторник можно ожидать вынос тепла с юга и существенное потепление — до +10 ˚ в южной части края и возможно в Перми, с также продолжение осадков, но уже в виде дождя.

С этого момента осадки в регионе возможны практически ежедневно под влиянием передней части высотной ложбины, которая установится на Европейской территории России, отмечают синоптики. После сухого периода продолжительностью в 15 дней характер погоды полностью изменится, но будет достаточно тепло для этого времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.