В текущем году существенно выросла исковая нагрузка на пермские заводы по производству авиадвигателей

Константин Долгановский

В этом году пермские предприятия, специализирующиеся на авиационных двигателях, столкнулись с резким ростом числа судебных исков. Это значительно увеличило их финансовую нагрузку.

В частности, в 2025 году АО «ОДК-Пермские моторы» выступает ответчиком в 134 судебных разбирательствах, общая сумма требований по которым превышает 1,28 млрд руб. Для сравнения, в предыдущем году эта цифра составляла 506,38 млн руб. Такие данные приводит «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Схожая тенденция наблюдается и в АО «ОДК-Авиадвигатель»: в текущем году рассматривается 17 исков на общую сумму 259,44 млн руб., в то время как в прошлом году этот показатель составлял лишь 22,13 млн руб.

Основная часть исковых требований связана с неисполнением обязательств перед поставщиками и подрядчиками.

