В Прикамье зарегистрировали случай африканской чумы свиней В частном подворье Кунгурского округа пало 10 голов Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В одной из деревень Кунгурского муниципального округа района произошла вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в частном подворье пало около десятка свиней. Хозяйка, не зная о причине гибели животных. Однако обеспокоенные соседи обратились в компетентные органы. Прибывшие на место эксперты эксгумировали тела свиней и отправили на лабораторные исследования. Анализы подтвердили наличие вируса африканской чумы.

Позднее специалисты вернулись к хозяйке подворья и застрелили оставшихся свиней.

«Все туши поместили в глубокую яму (3 м) и сожгли дотла», — рассказал один из жителей Кунгура.

Как правило, после сожжения необходимо провести дезинфекцию участка, а затем он засыпается землей.

Специалисты напоминают, что африканская чума свиней — это вирусное заболевание, которое требует уничтожения всего поголовья свиней в зараженной зоне. Болезнь не представляет угрозы для человека, так как вирус погибает при термической обработке от 70 градусов. Однако она может нанести значительный экономический ущерб свиноводческим предприятиям и частным фермерам. Восстановление поголовья свиней может занять несколько лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.