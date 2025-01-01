В МЧС предупредили о значительном усилении ветра на территории Прикамья Жителям советуют не находиться рядом с непрочными конструкциями и ЛЭП Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky 4.1

По информации Пермского ЦГМС — отделения ФГБУ «Уральское УГМС», 13 октября в некоторых частях региона ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 м в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Из-за неблагоприятных метеоусловий есть вероятность повреждения электросетей, возникновения проблем в работе коммунальных систем, затруднений в движении транспорта и увеличения числа ДТП. Поэтому жителям региона рекомендуют не находиться рядом с деревьями, ЛЭП и непрочными конструкциями, а также не парковать автомобили вблизи этих объектов.

В случае аварий на электросетях нужно отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

В непогоду всем водителям следует придерживаться безопасной скорости, увеличивать дистанцию между автомобилями, избегать резких движений рулём и торможения. Важно также учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам советуют быть внимательными при передвижении по улице и переходе дороги.

