Капремонт участка улицы Советской в Перми оценили в 209 млн рублей Работы планируется завершить в январе 2027 года

ул. Советская / фото: domofoto.ru

В Перми объявили тендер по выбору подрядчика для разработки проектной документации и выполнения капитального ремонта ул. Советской. Реконструкции подлежит полукилометровый отрезок дороги, расположенный между Комсомольским проспектом и ул. Сибирской. Эти данные размещены на сайте госзакупок.

На этой территории планируется создать благоприятную и безопасную среду для всех участников дорожного движения: автомобилистов, пассажиров общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов. Проезжая часть будет включать две полосы движения, ширину пешеходных тротуаров сделают по три метра, а велодорожек — по два.

Начальная цена контракта составляет 209,4 млн руб. Заказчик работ — МКУ «Пермблагоустройство». Финансирование будет осуществляться из городского и краевого бюджетов.

Проект должен предусматривать размещение остановок общественного транспорта, использование цветных противоскользящих покрытий на пешеходных переходах и установку ограждений для защиты пешеходов от грязи, летящей с проезжей части. Капремонт также включает в себя организацию системы водоотведения и строительство ливневой канализации, установку уличного освещения и камер видеонаблюдения, а также благоустройство прилегающей территории зелеными насаждениями.

Планируется, что проектирование будет проходить с ноября 2025-го по ноябрь 2026 года, а строительные работы — с июля 2026-го по январь 2027-го.

