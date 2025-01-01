В Перми родился Добрыня Никитич Поделиться Твитнуть

фото: ЗАГС Перми

В Мотовилихинском ЗАГСе Перми зафиксировали появление на свет Добрыни Никитича. Примечательно, что для этого отдела это уже восьмой новорожденный с таким именем.

В ЗАГСе напомнили, что имя Добрыня, имеющее корни в славянской культуре, берёт начало от слова «добр», что сегодня понимается как «добрый», «великодушный» и «благородный». Однако в древнерусском языке значение слова «добрый» было шире и включало в себя такие понятия, как «сильный», «могучий», «удалой» и «лучший», наделяя имя оттенком отваги и превосходства.

«Намеренно или нет родители решают, что их ребёнок становится тёзкой русского богатыря, но любовь ко всему родному, исконно народному тут точно присутствует», — отметили в Управлении ЗАГС Перми и пожелали новорождённому богатырского здоровья, силы и крепости духа.

