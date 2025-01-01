В дорожной аварии на трассе Пермь— Усть-Качка столкнулись пять автомобилей Поделиться Твитнуть

На 27-м километре автодороги Пермь— Усть-Качка 11 октября произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали сразу пять транспортных средств. Как писали очевидцы в соцсетях, машины собрались «в паровозик».

По данным регионального управления МВД, виновником аварии стал водитель автомобиля Haval 1999 г.р. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в автомобиль Nissan, остановившийся перед светофором. От силы удара Nissan отбросило вперед, спровоцировав столкновение с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП, по предварительным сведениям, получили травмы водитель Haval, а также водитель и пассажир Nissan. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.