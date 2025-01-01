В ДТП на мосту в Пермском крае погиб водитель Второй участник столкновения госпитализирован Поделиться Твитнуть

greatkim / ru.freepik.com

Утром 11 октября в Пермском крае на 7 км трассы Кунгур—Соликамск—Усолье—Камский мост произошло дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы разместили в пабликах фото с места происшествия. На снимке видно перевернутое и сильно деформированное транспортное средство, а также другой автомобиль с серьёзными повреждениями передней части.

Как рассказали в ГИБДД, по предварительной версии, водитель Lada Granta 1994 г.р. по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем BMW.

В результате столкновения водитель российской машины скончался на месте, а водитель иномарки 1985 г.р. был доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

