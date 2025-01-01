В Пермском крае у 13% школьников улучшилось зрение Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В рамках проекта «Школьная медицина: забота о зрении подростков» в течение учебного года в седьмом классе школы №55 им. Г.Ф. Сивкова ученики придерживались рекомендаций по уходу за глазами. В начале проекта 41% семиклассников имели проблемы со зрением. К концу года количество детей с плохим зрением снизилось на 37%, а у 13% зрение значительно улучшилось. В декабре планируется диспансеризация для оценки устойчивости результатов. Об этом сообщили в минздраве региона.

Инициатором проекта выступила школьный фельдшер Юлия Баяндина. Она подчеркнула важность возраста 12-13 лет для формирования здоровых привычек. Для повышения заинтересованности была разработана комплексная программа, охватывающая как школьные занятия, так и домашние задания.

Школьники активно участвовали в проекте, заполняя дневники, выполняя упражнения для глаз на уроках, слушая радиопередачи и выпуская тематическую газету. Экскурсии в медицинские учреждения и общение с офтальмологами также вызвали большой интерес. Волонтёры-медики проводили занятия о строении глаза и методах защиты зрения.

Дневники отражали время, проведенное за экранами, упражнения для глаз, режим дня и рацион питания. Положительным результатом стало то, что к концу года все ученики стали полноценно питаться в школьной столовой. Семиклассники осознанно отказались от использования телефонов на переменах, стали более общительными и сплоченными.

Решено, что офтальмологический проект будет распространён на другие классы школы.

