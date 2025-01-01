Пермская «Бетсити Парма» разгромила «Самару» в гостях Впервые в сезоне команда преодолела отметку в 100 очков Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В субботу, 11 октября, в поединке Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб «Бетсити Парма» в гостях одержал уверенную победу над «Самарой», впервые в этом сезоне преодолев отметку в 100 очков, — итоговый счёт 107:57.

«Парма» выиграла все четверти (20:10, 32:17, 30:20, 25:10), смогла добыть в четырёх встречах вторую победу и занимает пятое место в турнирной таблице.

Лучшими игроками матча у пермяков стали Александр Шашков (18 очков, 5 подборов), Джейлен Адамс (15 очков, 3 подбора, 3 передачи), Глеб Фирсов (14 очков, 3 подбора), Виктор Сандерс (14 очков, 6 передач), Александр Захаров (12 очков, 7 подборов, 5 передач) и Террелл Картер (12 очков, 11 подборов, 3 передачи).

Следующую игру пермские баскетболисты проведут на домашнем паркете. 15 октября состоится матч против «Локо» в рамках WINLINE Basket Cup.

