В Перми сеть магазинов пива планирует запуск собственного пивного бренда

Согласно данным сайта znakoved.ru, владелица сети пивных магазинов «Хмельсолод» Ольга Субботина подала заявку на оформление товарного знака «Пермское Premium». Предполагается, что данное название будет использоваться для производства пива и безалкогольных напитков, что соответствует определенному классу МКТУ.

На изображении эмблемы, размещенной на сайте, указано, что под новым брендом планируется выпускать светлое пиво. На ресурсе znakoved.ru указан только один товарный знак, зарегистрированный на имя Ольги Субботиной — название сети магазинов «Хмельсолод».

Как напоминает «Коммерсантъ-Прикамье», компания «Хмельсолод» была зарегистрирована в 2019 году и специализируется на розничной и оптовой торговле пивной продукцией, а также оказании услуг по подаче напитков. Единственным учредителем и руководителем фирмы является Ольга Субботина. По информации Rusprofile, в настоящий момент компания находится в стадии реорганизации путем присоединения к другому юридическому лицу. Помимо этого, Ольга Субботина является индивидуальным предпринимателем, занимающимся производством сухарей, печенья и других хлебобулочных изделий. По данным 2ГИС, в Перми насчитывается 90 торговых точек сети «Хмельсолод».

