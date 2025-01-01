В Перми предложили бороться с бактериальными инфекциями с помощью нефтепродуктов Поделиться Твитнуть

По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы антимикробная резистентность бактерий входит в десятку главных угроз для здоровья населения планеты. Особую опасность представляют собой такие болезнетворные микроорганизмы, как грибы рода Candida. Отдельные штаммы, к примеру Candida auris, характеризующиеся невосприимчивостью к лекарственным средствам, приводят к летальным исходам, что обуславливает активный поиск новых и действенных антимикробных соединений научным сообществом во всем мире. Впервые ученые Пермского политеха разработали экономичный и эффективный способ преобразования бензина в источник антимикробных компонентов с использованием обычной марганцовки. Созданные образцы показали более высокую антибактериальную активность, чем 70%-ный спирт, широко известный и доступный антисептик. Об этом сообщили в пресс-службе пермского вуза.

Научная статья об исследовании опубликована в журнале «Южно-Сибирский научный вестник».

В ней описано, как пермские учёные разделили бензин на отдельные фракции, каждая из которых имела свой диапазон температур кипения (140-150°C и 150-160°C), и подвергли их окислению с применением перманганата калия. Это было необходимо для преобразования углеводородов, присутствующих в бензине риформинга, в ароматические карбоновые кислоты. Последние известны своими антимикробными свойствами. В бензине риформинга кислоты оказывают более выраженное физико-химическое воздействие, поэтому возникло предположение об их самостоятельной способности бороться с бактериями.

Для определения антимикробных характеристик окисленными фракциями пропитывали диски, которые затем помещали на чашки Петри с питательной средой, засеянной патогенными микроорганизмами. По результатам исследования лучшую антибактериальную активность проявила фракция БР-150-160ПК — очищенная часть бензина, обработанная перманганатом калия, с температурой кипения 150-160 градусов. В противодействии грибку Candida albicans она оказалась даже эффективнее спирта.

Данное исследование подчеркивает, что бензин риформинга, производимый в России в больших объёмах, обладает выраженными антимикробными свойствами. Особенно эффективная борьба с грибками рода Candida указывает на перспективность использования кислотных производных ароматических углеводородов для разработки активных компонентов, способных уничтожать грибковые штаммы.

Дополнительные исследования реакции золотистого стафилококка и кишечной палочки на окисленный риформат показали менее выраженную антимикробную активность в этих случаях, однако позволяют предположить возможность использования нефтепродуктов не только против грибков, но и против бактерий, устойчивых к лечению.

