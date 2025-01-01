Житель Прикамья получил срок за попытку подкупа сотрудника ГИБДД Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Краснокамске (Пермский край) вынесен приговор местному жителю 1982 г.р., признанному виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Следствием установлено, что 21 мая 2025 года мужчина, уже лишенный водительских прав, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Пытаясь избежать составления протокола об административном правонарушении, он предложил полицейскому взятку в 300 тыс. руб. Однако преступные действия были пресечены.

В ходе судебного разбирательства подсудимый скрылся от правосудия и был объявлен в розыск. Суд заочно приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

