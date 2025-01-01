Фонд «Единый центр поддержки» отправил из Прикамья на СВО тысячу тонн гуманитарных грузов Готовится к отправке очередная партия Поделиться Твитнуть

фото: Минтербез Пермского края

Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» сформировал и подготовил к отправке очередную партию гуманитарной помощи. Шесть тонн гуманитарного груза включают в себя предметы первой необходимости для военнослужащих на передовой и раненых, находящихся в прифронтовых госпиталях. Об этом сообщили в Минтербезе региона.

В груз входят медикаменты и аппаратура для медицинских целей; электрогенераторы; специализированная одежда и обмундирование для тактических операций; продовольственные товары; персональные посылки.

В фонде особую благодарность выразили сети магазинов «Пятёрочка» и правительству Пермского края за существенный вклад в формирование данного гуманитарного груза.

Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» существуют уже два года. За это время в зону СВО было направлено более 1090 тонн гуманитарной помощи, организовано 163 конвоя, доставлено свыше 1800 индивидуальных посылок, оказана поддержка 197 подразделениям, где несут службу выходцы из региона, — от мотовездеходов и автотранспорта до тактического снаряжения, беспилотников, инструментов для земляных работ и более 800 наименований, запрошенных непосредственно военнослужащими.

