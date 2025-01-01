На улице Лебедева в Перми в автобус врезалась легковушка

фото: ВЕТТА

На улице Лебедева в Перми в 13:25 произошло ДТП: столкнулись автобус и два легковых автомобиля. Фотографии публикует ВЕТТА.



На кадрах видно, что автомобиль Nissan Qashqai  темного цвета врезался в рейсовый автобус №36. На месте происшествия также находится повреждённый автомобиль Lada белого цвета.



Как пишет 59.ru, по информации свидетелей, водитель иномарки не удержал контроль над машиной, выехал за пределы проезжей части на газон и, отскочив от бордюрного камня, врезался в автобус и автомобиль.

В социальных сетях появились сообщения о пострадавшем, которому прибывшая бригада скорой медицинской помощи оказывает необходимую помощь. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет. 

«Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место были вызваны спецслужбы. Степень вины участников будет установлена сотрудниками ГАИ», — рассказали perm.aif.ru в дептрансе.

