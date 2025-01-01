На улице Лебедева в Перми в автобус врезалась легковушка Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

На улице Лебедева в Перми в 13:25 произошло ДТП: столкнулись автобус и два легковых автомобиля. Фотографии публикует ВЕТТА.

фото: ВЕТТА

На кадрах видно, что автомобиль Nissan Qashqai темного цвета врезался в рейсовый автобус №36. На месте происшествия также находится повреждённый автомобиль Lada белого цвета.

фото: ВЕТТА

Как пишет 59.ru, по информации свидетелей, водитель иномарки не удержал контроль над машиной, выехал за пределы проезжей части на газон и, отскочив от бордюрного камня, врезался в автобус и автомобиль.

В социальных сетях появились сообщения о пострадавшем, которому прибывшая бригада скорой медицинской помощи оказывает необходимую помощь. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

«Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место были вызваны спецслужбы. Степень вины участников будет установлена сотрудниками ГАИ», — рассказали perm.aif.ru в дептрансе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.