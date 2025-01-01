Прокуратура добивается обеспечения ребёнка-инвалида в Прикамье лечебным питанием Поделиться Твитнуть

В Губахе (Пермский край) прокуратура провела инспекцию соблюдения прав ребёнка с инвалидностью, которому необходима паллиативная помощь в части предоставления медикаментов, и выявила нарушения, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выяснилось, что под контролем ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» находится несовершеннолетний больной. Изучение медицинской документации показало наличие у ребёнка осложнения основного заболевания — выраженной белково-энергетической недостаточности, требующей нутритивной поддержки. Тем не менее процесс обеспечения специальным лечебным питанием не был запущен, необходимые документы не были переданы на рассмотрение медицинской комиссии.

В связи с этим, главному врачу медицинского учреждения внесено прокурорское представление. Контроль за восстановлением нарушенных прав ребёнка с инвалидностью находится на контроле прокуратуры.

