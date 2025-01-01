В Перми выпущена лимитированная серия транспортных карт Её тираж составил 1 тысячу штук Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С началом нового учебного года, в рамках Десятилетия науки и технологий, российские регионы запускают в обращение специальные транспортные карты, оформленные в фирменном стиле, вдохновленном научно-техническим потенциалом городов. На пермской изображён суперкомпьютер Центра коллективного пользования высокопроизводительных вычислительных ресурсов при Пермском государственном университете, демонстрируя вычислительную мощь, обрабатывающую большие объёмы данных.

Впервые пермская транспортная карта выполнена в темных тонах. Лимитированная серия выпущена тиражом в 1000 экземпляров. Приобрести их можно в точках продажи транспортных карт. Как считают в дептрансе, эти карты станут не только удобным платежным инструментом, но и памятным сувениром.

Цена транспортной карты — 50 рублей. Её можно использовать как электронный кошелёк для пересадок со скидкой 20 руб. Кроме того, на карту можно записать различные типы проездных, что позволит экономить при регулярных поездках.

